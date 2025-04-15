Джей Ді Венс потрапив у курйозну ситуацію, намагаючись попіаритись під час нагородження команди з американського футболу.

Віце-президент США Джей Ді Венс зламав чемпіонський кубок NCAA (Національна асоціація студентського спорту) з американського футболу, повідомляє ESPN.

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Команда Buckeyes, яка представляє штат Огайо, завітала до Білого дому, щоб зустрітися з лідерами країни й отримати заслужені відзнаки за перемогу у поточному сезоні. Участь у нагородження брали Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Коли віце-президент США підійшов узяти футбольний кубок, щоб вручити його студентам, трофей розламався на дві частини.

The images of JD Vance breaking the College Football Championship trophy is better than the video pic.twitter.com/NJKapnHJoe — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod (@big_business_) April 14, 2025

Лідер чемпіонів Buckeyes – Трейвіон Хендерсон – зумів спіймати верхню частину, а основу Венс підняв із землі. До слова, металева частина кубка виготовлена з 24-каратного золота, бронзи та нержавіючої сталі.

Згодом Венс спробував віджартуватись і виправдати свою незграбність: "Я просто не хотів, щоб трофей дістався комусь після команди зі штату Огайо, тому зламав його", – написав політик у соціальній мережі Х.