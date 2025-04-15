Віце-президент США зламав чемпіонський кубок NCAA на очах у Трампа
Джей Ді Венс потрапив у курйозну ситуацію, намагаючись попіаритись під час нагородження команди з американського футболу.
Віце-президент США Джей Ді Венс зламав чемпіонський кубок NCAA (Національна асоціація студентського спорту) з американського футболу, повідомляє ESPN.
Екс-тренер збірної США закликав скоротити сезон в НБА і пояснив, чому цього не станеться
Команда Buckeyes, яка представляє штат Огайо, завітала до Білого дому, щоб зустрітися з лідерами країни й отримати заслужені відзнаки за перемогу у поточному сезоні. Участь у нагородження брали Дональд Трамп та Джей Ді Венс. Коли віце-президент США підійшов узяти футбольний кубок, щоб вручити його студентам, трофей розламався на дві частини.
Лідер чемпіонів Buckeyes – Трейвіон Хендерсон – зумів спіймати верхню частину, а основу Венс підняв із землі. До слова, металева частина кубка виготовлена з 24-каратного золота, бронзи та нержавіючої сталі.
Згодом Венс спробував віджартуватись і виправдати свою незграбність: "Я просто не хотів, щоб трофей дістався комусь після команди зі штату Огайо, тому зламав його", – написав політик у соціальній мережі Х.