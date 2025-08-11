Срібна призерка чемпіонату України 2025 року зі стрибків у висоту Катерина Табашник розповіла про своє повернення до Діамантової ліги після тривалої перерви.

Табашник на чемпіонаті України 2025 року посіла друге місце з результатом 1,87 метра. Вона поступилася лише Юлії Левченко, яка показала результат 1,95 метра. Після змагань Катерина зробила зізнання щодо своїх подальших планів.

"На Діамантовій лізі я давно не брала участь. У цьому році була можливість туди поїхати, але я її уникала. Мене питали, чи поїду, а я казала – ні, не цього разу, не можу, не хочу. Відчувала, що не готова була там змагатись.

Тепер спробую після чемпіонату України туди поїхати. Чому? Я пізно розпочала літній сезон, тягнула з цим моментом, бо взимку була травма, і я її заліковувала. Звісно, мені знадобився час на те, щоб відновитися і прийти у змагальну форму", – пояснила Табашник у коментарі для Суспільне Спорт.

Востаннє Катерина Табашник брала участь у Діамантовій лізі у 2024-му році перед Олімпіадою – вона тоді без результату завершила етап у Парижі.

