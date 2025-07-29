Головним тренером київського клубу призначений Олег Тимченко, повідомляє прес-служба команди. Новий наставник Кепіталз під час кар'єри гравця вигравав Континентальний кубок, виступав за збірну України. Раніше Тимченко очолював Краматорськ, херсонський Дніпро та збірну України U-18.

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Асистентом головного тренера Київ Кепіталз буде Роман Сальников, який також виступав за збірну України з хокею. Сальников має лише один серйозний досвід роботи на тренерському містку – у сезоні-2021/22 він працював асистентом головного тренера Краматорська, коли той очолював Олег Тимченко.

Нагадаємо, наступний сезон київський клуб проведе у Балтійській лізі. Раніше повідомлялося, що клуб пішов на такий крок через начебто необ'єктивне суддівство та погане ставлення з боку Федерації хокею України. До слова, минулого року Київ Кепіталз дійшов до фіналу чемпіонату України з хокею, де в семи матчах поступився Кременчуку.

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