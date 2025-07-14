"Універсал Аврори Станіслав Моспан та воротар Микола Гуйван завершують співпрацю з клубом.

Український футзальний клуб, який пробився в Лігу чемпіонів, припиняє існування

Дякуємо Станіславу та Миколі за внесок у розвиток команди, незабутні матчі, перемоги та емоції, які вони дарували нашим уболівальникам", – йде мова у повідомленні клубу в Instagram.

Клуб Аврора за підсумками сезону-2024/2025 в українській Екстра-лізі виграв срібні медалі. Втім, по завершенні кампанії стало відомо про об’єднання клубу зі SkyUp. Нова команда має виступати у Лізі чемпіонів, де вже дізналася своїх імовірних суперників.

Українські клуби потрапили до однієї групи футзальної Ліги чемпіонів – відомі імовірні суперники