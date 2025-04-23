"Вірю, що Дюбуа поб'є Усика": екс-суперник Кличка та Тайсона розповів, в чому сила британця
Колишній британський боксер Джуліус Френсіс (23-24, 12 КО) висловився про можливий реванш між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Деніелом Дюбуа (22-2, 21 КО).
"Особисто я дивлюся на Дюбуа і те, як він пройшов недавні поєдинки… Схоже на те, що він виліз зі своєї шкаралупи. Я дуже вражений ним. Мені подобається те, що він робить. Він фізично сильний! Він може тиснути на суперників. Я думаю, якщо він таки поб'ється з Усиком знову, то я вірю, що він поб'є його. Справді впевнений у цьому", – сказав Френсіс для IFL TV.
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Варто відзначити, що Джуліус Френсіс у 1998 році боксував з Віталієм Кличком та програв нокаутом. Ще через два роки він достроково поступився Майку Тайсону.
Нагадаємо, Олександр Усик та Деніел Дюбуа боксували 2 серпня 2023 року, тоді українець здолав британця нокаутом у 9-му раунді. З того часу Дюбуа здобув три дострокові перемоги над Джареллом Міллером, Філіпом Хрговічем та Ентоні Джошуа, а Усик двічі здолав Тайсона Ф'юрі.