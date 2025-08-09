Айнарс Багатскіс надалі розлючений на гравців, які не приїхали в розташування збірної України.

Наставник української національної команди з баскетболу Айнарс Багатскіс не стримав емоцій після гри зі Словаччиною і жорстко пройшовся по легіонерах, які не відгукнулися на виклик збірної.

Україна перемогла Словаччину в другому матчі пре-кваліфікації ЧС-2027 – шедевр Боброва і зірковий перфоманс Санона

"Я був в Україні. Ми грали в баскетбол на рівні збірних у Євролізі та Єврокубку. І там були повні зали, було багато глядачів.

Справді, я б сказав, що хочеться якнайшвидше повернутися, бо все для цих хлопців. Вибачте за мої емоції. Так, ці хлопці присвячують себе, приїжджають в розташування національної команди, тренуються, пітніють, бʼються. А деякі, вибачте, виродки не приїжджають у збірну", – заявив Айнарс Багатскіс на прес-конференції.

Нагадаємо, що Україна перемогла Словаччину в рамках пре-кваліфікації ЧС-2027 (80:71). Наступний матч наша команда проведе проти Швейцарії 16 серпня.