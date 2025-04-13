Сьогодні (13 квітня) держава-терорист запустила дві балістичні ракети по центру Сум. Наразі відомо про 21 загиблу людину, ще 34 отримали поранення, серед них 5 дітей. Український спорт приєднався до жалоби і висловив лють у бік росіян.

"Світ безперервно вихваляє маріонетку Путіна": Гераскевич емоційно відреагував на рекорд Овєчкіна

"Росія здійснила удар балістичною ракетою по центру Сум у Вербну неділю, коли десятки тисяч людей були на вулицях. На цей момент підтверджено загибель 20 людей. Неможливо дивитися на це й усвідомлювати, що такі жахливі, нелюдські речі відбуваються в моїй країні. Зупиніть вбивства українців", – написала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

"Сьогодні святий день для православної церкви. Росія позиціює себе як християнську православну батьківщину – і ось що вони роблять в цей день. Балістична ракета в центрі міста Суми. Терористи – ось хто вони", – обурений легенда тенісу Сергій Стаховський.

"Виродки, в центр міста", – лаконічна чемпіонка України з бігу на 100 метрів Діана Гончаренко, яка родом зі Сумщини.