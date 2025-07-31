– Що за тиждень змінилося у вас у ставленні до НАБУ і САП, що ви сьогодні теж проголосували "за"?

– Яке ставлення у мене до НАБУ і САП? Слава богу, в мене немає жодних стосунків із НАБУ і САП, дай боже, щоб і не було. Я думаю, що ви й так усі позицію вже чули щодо НАБУ і САП, і чому так було проголосовано.

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Сьогодні ми голосували вже новий, поданий президентом законопроєкт, який ми підтримали, як і минулого разу. Ми голосували не проти НАБУ і САП, не потрібно це розглядати в контексті, що ми їх анулювали, голосували проти них. На думку багатьох, вони або не доводили справи [до кінця], або ж вигадували справи і щодо народних депутатів. Звісно, були в них і справи щодо справді корупціонерів, але відсоток розкриття і доведення справ до суду був надзвичайно маленький, а гроші витрачалися надзвичайно великі.

Сподіваємося, що зараз робота буде більш налагоджена, більш детально будуть підбиратися справи, фактаж, доводитися до суду. Повірте мені, думаю, що ми всі за те, щоб корупціонерів закон України наздоганяв на 100%. Саме тому і був підтриманий, і мною в тому числі сьогоднішній законопроєкт.

– Чому я питаю – минулого тижня законопроєкт передавав контроль над НАБУ і САП Генеральному прокурору, а сьогодні він забирає контроль у Генерального прокурора над НАБУ і САП, фактично повертає як було.

– Чому так сталося – ви й самі знаєте. Тому що вийшли люди, яким не зовсім зайшло те, що парламент їм запропонував – передати ініціативу в руки Генпрокурора, щоб саме за його підписом оформлювалися справи і вручалися підозри корупціонерам.

Це було через те, що в НАБУ була ініціатива, були рухи, але, на жаль, був малий відсоток результативності. Тому тоді вважалося, що якщо надати це в підпорядкування Генпрокурору, то результативність має підвищитися. Бо якщо немає ніяких дій, то однозначно потрібно щось змінювати. Намагалися змінити – людям не зайшло те, що їм було запропоновано.

– А як ви особисто ставитеся до того, що люди по всій Україні вийшли на протести щодо цього?

– Не впевнений, що на 100% це було щиро. Все-таки я припускаю, це на мою субʼєктивну думку, що це було підігріто певними політичними силами, яким це було на руку.

– Ким?

– Я не буду коментувати, мабуть, це. Я думаю, що ви і так чудово знаєте, хто найбільше кричав у парламенті, самі можете це проаналізувати, – сказав Вірастюк для Tribuna.

Нагадаємо, раніше Василь Вірастюк голосував за підпорядкування НАБУ і САП офісу Генпрокурора, проте сьогодні підтримав законопроект про відновлення цих антикорупційних органів.

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