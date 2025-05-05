Відбувся вирішальний матч плей-офф НХЛ між Вінніпег Джетс та Сент-Луїс Блюз. Результат та звіт про гру читайте у цій новині на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, перший раунд плей-офф

Вінніпег – Сент-Луїс – 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

Шайби: Перфетті, 31,59, Намесніков, 58, Лоурі, ОТ 16 – Кайру, 1, Джозеф, 7, Факса, 39

Вінніпег виграв серію 4:3

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В сьомому матчі серії Вінніпег та Сент-Луїс визначали, хто пройде в наступний раунд Кубка Стенлі.

Блюз близкуче розпочали матч завдяки двом швидким шайбам. В другому періоді Перфетті скоротив рахунок, але Факса швидко повернув Сент-Луїсу перевагу у два голи. В третьому періоді розгорнулась справжня голівудська драма: спочатку Джетс забили другий за 2 хвилини до кінця матчу, а потім перевели матч в овертайм завдяки шайбі все того ж Перфетті за 2 секунди до сирени.

Вже в овертаймі Лоурі спокійно оформив канадцям путівку в наступний раунд плей-офф НХЛ, де на них чекає Даллас, який розправився у попередній серії з Колорадо.

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