Британський тренер заявив, що потенційний бій між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та 20-річним Мозесом Ітаумою (12-0, 10 KO) з Великої Британії зараз не на часі.

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"Думаю, хлопець, який зараз проривається і є дуже видовищним – це Мозес Ітаума. Він справді особливий. Він швидкий, шульга, знищує суперників. Є питання щодо його витривалості, бо він ще не проходив повну дистанцію в бою, але він справді особливий.

Я б дуже не хотів бачити Усика в бою з кимось таким швидким, молодим і сповненим життєвої сили, як Ітаума зараз. Якщо він хоче знову битися з Тайсоном Ф’юрі – добре. Якщо хоче знову битися з Джошуа – також добре. Але не варто затримуватись надовго. Не варто виходити проти молодих левів, які підіймаються.

У Мозеса ще рік розвитку перед тим, як він буде готовий битися за головний титул. Але він справді особливий. Він дуже хороший і буде дуже небезпечним у майбутньому, коли подорослішає і здобуде більше раундів за спиною", – цитує Макґіґана SecondsOut.

19 липня у Лондоні Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді.

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