Анбер зізнався, що після другого завоювання Усиком титулу абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні українець має поставити крапку у своїй професійній кар'єрі.

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"Джозеф Паркер, як і Дюбуа, заслужив свій шанс на титул абсолютного чемпіона у важкій вазі. Але мало що може зробити мене щасливішим, ніж побачити, як Олександр завершив кар'єру на самому верху.

Олександр знову виглядав настільки добре проти Дюбуа, що егоїстична частина мене хоче, щоб він продовжував битися, а я залишався частиною його команди – він відповідальний за деякі з найяскравіших моментів моєї кар'єри. Однак як його друг я хотів би, щоб він пішов з усіма чотирма титулами, перш ніж будь-яка з організацій, що має право, спробує очорнити його спадщину, відібравши один або кілька з них. Він заслуговує на те, щоб його пам'ятали серед найкращих. У 22 боях він домігся всього", – цитує Анбера Boxing Scene.

Усик 19 липня в Лондоні виграв у Даніеля Дюбуа в реванші, нокаутувавши суперника в п'ятому раунді.

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