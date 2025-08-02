Менеджер українського чемпіона Усика заявив, що Олександр таке досягнення у своїй кар’єрі запланував ще рік тому. Саме з цієї причини він влітку минулого року звільнив чемпіонський пояс за версією IBF. Той, як відомо, перейшов до Даніеля Дюбуа.

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"Те, що Олександр став втретє абсолютним чемпіоном світу, він запланував це ще рік тому.

Усик ще раніше вирішив – віддати титул IBF, дати Дюбуа перемогти суперника, і потім взяти звитягу у реванші. Це був план Олександра, через це він віддав титул. Усик не тільки чудовий боксер, але також і неймовірний психолог", – розповів Клімас.

Нагадаємо, 19 липня цього року Усик у Лондоні нокаутував Дюбуа у п’ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні. Раніше Олександр також становився абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

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