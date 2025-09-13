Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) готовий реабілітуватися за поразку від Брендона Адамса (25-4, 16 КО) у першому бою.

"Чотири роки тому я припустився помилки, а зараз я маю намір її виправити. І всі побачать, хто насправді кращий.

"Я показав, як перемогти Богачука": суперник українця зробив сміливу заяву перед реваншем

Я став розумнішим і я добре знаю суперника. Відчуваю, що я сильніший і в хорошій формі, а він помітно постарів", – цитує Богачука Boxingnews 24.

Нагадаємо, перший бій Богачука та Адамса відбувся 4 березня 2021 року. Американець завдав українцю першої поразки на професійному ринзі, перемігши технічним нокаутом у 8 раунді. Реванш відбудеться 13 вересня в андеркарді бою Альварес-Кроуфорд.

Останній свій бій Богачук провів у травні, перемігши Майкла Фокса.

