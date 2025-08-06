"Моє мислення таке: ніхто не хоче битися з Мозесом – він молодий, гострий, повен енергії. Але ти маєш вірити в себе і ризикувати. Іноді треба йти на ризик, щоб дістатися туди, куди прагнеш.

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Тому я вірю в себе. Кажуть, що він найнебезпечніший боєць цього покоління і наступного. Тож, гадаю, для мене це безпрограшна ситуація. Нехай потім експерти вирішують.

Останні кілька років навчили мене, що ризик – це моє. Це те, що я люблю, і я маю використати цю можливість, зосередитися на ній і цінувати її, бо сьогодні воно є, а завтра вже ні. Сьогодні ти на коні, а завтра ти вже ніхто.

Якщо я вийду в ринг і нокаутую Мозеса в першому раунді, що тоді скажуть люди? Сьогодні він – новий Майк Тайсон, великий, неймовірний, всі говорять, що він має битися з Усиком. Але якщо я зроблю свою справу, зловлю його і знищу – і що тоді? Це означає, що він вже не хороший? Ні, це просто означає, що це був хороший бій, і він потрапив під удар.

16 серпня буде битва. Я вийду і зроблю своє. Хтось з нас опиниться на канвасі – тільки це має значення", – цитує Ділліана Вайта журнал The Ring.

Нагадаємо, що Вайт у 2022 році бився проти Тайсона Ф'юрі й зазнав технічного нокауту в шостому раунді.

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