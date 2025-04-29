Український боксер Олександр Усик провів прес-конференцію після офіційного оголошення про реванш з Даніелем Дюбуа.

Відбулась довгоочікувана прес-конференція перед другим боєм Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

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Медіа всіляко підігрівали градус напруги перед зустріччю боксерів з журналістами. 27-річний британець також доклався до збільшення хайпу щодо поєдинку, коли штовхнув Олександра Усика в груди на офіційній дуелі поглядів.

Після того, як українець приніс на прес-конференцію фото забороненого удару Дюбуа і попросив британця його підписати, тренер Даніеля Дон Чарльз розкритикував дії Усика.

"Ми всі все бачили. Я поважаю Олександра, але того вечора він мав отримати Оскар чи Еммі за свої страждання після чистого удару Дюбуа. Але я не думаю, що Усик сам вірить, що цей аперкот був брудним прийомом", – заявив наставник британця.

Олександр відповів іронічно:

"Я вірю лише в Ісуса. Так, ви праві, я заслуговую на Оскар, але ви повинні навчити свого боксера битися чесно. Я здобуду перемогу в реванші однією правою", – огризнувся український боксер.

Нагадаємо, що бій-реванш Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня. В першому поєдинку, який відбувся 26 серпня 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді.

"You've heard of the Oscars, right?"



"You conned us" ️



Don Charles and Oleksandr Usyk exchange words ️ pic.twitter.com/6BO9EL5CQa — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 29, 2025

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