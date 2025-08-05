Девід Хіггінс, промоутер Джозефа Паркера, заявив, що його клієнт із нетерпінням чекає схвалення поєдинку з абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні Олександром Усиком.

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"Паркер дуже хоче поєдинок з Усиком. Він краще програє Усику і втратить свій шанс, ніж йому просто так віддадуть пояс. У цьому спорті ти повинен сам брати своє, а не чекати, поки тобі це дадуть.

Сподіваємося, Усик визнає, що Паркер заслужив свій шанс битися з ним", – цитує Гіггінса Sky Sports.

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