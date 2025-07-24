Колишній чемпіон світу в першій напівсередній і напівсередній вагових категоріях, обговорюючи реванш Усика проти Даніеля Дюбуа, заявив, що були питання щодо нинішнього стану українця і його здатності домогтися перемоги.

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"Очевидно, що Усик був фаворитом перед боєм, але у людей були питання. Експерти і фани ніби розділилися в думках. Я не був упевнений, хоч і вірив, що Усик боєць покоління в цій ваговій категорії. Але в такому віці ти за одну ніч можеш показати, що в тебе нібито вже нічого й немає. Свого часу Алі програв Леону Спінксу десь у районі цього віку.

Реальність така, що навіть якщо Усика поставити проти Кінг-Конга, і він його поб'є, то все одно залишиться на певному рівні в очах людей і критиків. Почуття ностальгії у фанів та істориків настільки сильне, що вони ніколи не дозволять цьому бійцю стати найвидатнішим у всі часи. Але я думаю, що він хоча б буде в цих розмовах.

Були великі бійці в різних поколіннях, і здорово мати такі розмови, але це все буде емоційно, люди будуть злитися. Я справді бачу багато позитивного в старих ерах і багато позитивного в нинішній ері. Щось можна назвати сильнішим тоді, щось сильніше зараз. І в тебе справді немає правильної чи неправильної відповіді. Я вважаю, що він хоча б заслужив право бути в цих розмовах", – заявив Пол Маліньяджі в ефірі Boxing Scene.

19 липня в Лондоні на Вемблі Усик виграв у п’ятому раунді нокаутом у Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

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