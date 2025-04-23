"Зрештою, якщо я не помиляюся, він визнаний невинним. У такому випадку це не було позитивною подією для нашого виду спорту, тенісу. Адже такі речі іноді трапляються, нещасні випадки, і саме так я це сприймаю, тому що вірю в Янніка. З того, що я знаю про Янніка, я переконаний, що він ніколи не намагався обдурити або здобути перевагу над іншими. Я впевнений, що він чесна й порядна людина.

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З іншого боку, я не хочу ставити під сумнів це рішення. Існують протоколи, яким ми всі слідуємо протягом усієї нашої кар’єри. У цьому випадку влада має всю інформацію, а не ту, що маємо ми, яка може бути обмеженою та суб’єктивною. Я вірю в це рішення. Яннік погодився з цими трьома місяцями санкцій, і тому: справа закрита.

Надалі, якщо нам не подобається, як функціонують протоколи, то, очевидно, залучені до них люди мають працювати над їх вдосконаленням. Але що стосується мене, то я не люблю говорити погано про наш вид спорту. Зрештою, ці протоколи – це протоколи, які ми всі прийняли та підписали", – сказав Надаль для The Telegraph.

Нагадаємо, у березні 2024 року стало відомо, що Яннік Сіннер провалив допінг-тест, в його організмі виявили клостебол. Було встановлено, що заборонена речовина потрапила до спортсмена через помилку фізіотерапевта, таким чином спортсмен уникнув покарання. Втім, у лютому 2025 року Сіннер знову провалив тест на допінг та отримав три місяці дискваліфікації.