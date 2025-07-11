"Ця справа, в яку він вплутався 18 місяців тому... Він був просто ідіотом. Це був 50-річний чоловік, який думав, що йому 20, думав, що він один з тих хлопчиків. Суть в тому, що в керівництві Ред Булл були люди, які думали, що йому все сходило з рук, що він поводився так, ніби це був не Ред Булл Ринг, а Крістіан Хорнер Ринг.

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Йому багато чого сходило з рук. І весь час, поки ти приносиш користь, люди заплющують очі. Але коли ти перестаєш, люди починають бачити. Один або двоє починають думати: "Ну, я міг би зробити кращу роботу", – наводить слова Екклстоуна Motorsport.

Нагадаємо, що у 2024 році Хорнера звинуватили в контролюючій поведінці та надсиланні повідомлень відвертого характеру. Втім, менеджера виправдали, а жінку-скаржницю відсторонили від роботи. 9 липня Хорнера було звільнено з посади, він працював керівником команди Ред Булл з 2005 року.

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