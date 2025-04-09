Для повернення звання абсолютного чемпіона українцю бракує пояса IBF, який зараз в руках Даніеля Дюбуа. Також Усика зобов'язують провести захист титулу по лінії WBO проти претендента Джозефа Паркера. Це два найбільш очевидні варіанти суперників для Олександра, але призначення об'єднавчого бою матиме пріоритет над обов'язковим захистом проти Паркера. Саме на такий сценарій сподівається Красюк.

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"Якщо поєдинок за звання абсолютного чемпіона стане можливим, він буде пріоритетом. Дюбуа чи Паркер – дізнаємося про це упродовж найближчих кількох днів", – цитує Красюка Sky Sports.

Нагадаємо, Усик відпочиває після перемоги у реванші проти Тайсона Ф'юрі (21 грудня 2024 року). Українська суперзірка раніше запевняв, що планує завершити кар'єру в 40 років, а в січні йому виповнилося 38. Це означає, що в Олександра залишилося не так багато боїв для здійснення всіх цілей.

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