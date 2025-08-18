Туркі Аль аш-Шейх особисто зацікавлений у поєдинку між Мозесом Ітаумою і Олександром Усиком.

Шанси на бій між Джозефом Паркером (36-3, KO 24) і Олександром Усиком (24-0, КО 15) тануть на очах. Інвестор Туркі Аль аш-Шейх вже обрав нового суперника для українця і робить все можливе, щоб цей бій відбувся якнайшвидше.

"Наші джерела повідомляють, що Його Високоповажність Туркі Аль аш-Шейх бажає, щоб наступним суперником Мозеса Ітауми став абсолютний чемпіон світу Олександр Усик", – повідомили в журналі The Ring.

Нагадаємо, що Ітаума (13-0, КО 11) минулого тижня нокаутував Ділліана Вайта (31-4, KO 4) в першому раунді. Сам 20-річний британець не проти бою проти українця.

