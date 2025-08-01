Філіп Хрговіч поділився думкою про другий поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Хорватський суперважковаговик Хрговіч, який влітку 2024 року програв Даніелю Дюбуа технічним нокаутом у восьмому раунді, заявив, що британець не здався в нещодавньому реванші з Олександром Усиком.

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"Я не думаю, що він здався. Думаю, що він – великий боєць, він був чемпіоном світу. Дюбуа просто зустрівся з одним із найвидатніших бійців в історії – Олександром Усиком. Проти нього важко досягти чогось хорошого", – цитує Хрговіча DAZN.

Нагадаємо, Усик і Дюбуа зустрілися в реванші 19 липня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Поєдинок завершився в п'ятому раунді – українець нокаутував британця і вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні.

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