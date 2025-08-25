– Запитаю про Ломаченка. Як ставитесь до його неоднозначної позиції?

– Висловлюсь по-народному: "Він – вата". Більшість так думає і це слово-синонім до Ломаченка. Я хочу вірити, що він допомагає ЗСУ і за українських козаків. Але оця його неоднозначна позиція і те, що він не висловлюється. Скільки б користі він міг принести, якби просто сказав: "Та скиньтесь пацанам на дрони чи підтримайте Україну". Це змінило б кардинально все щодо нього. Але в плані боксера, то легенда. Просто нема слів.

– Ви розділяєте Ломаченка, як боксера, і Ломаченка, як громадянина?

– Звісно, я ним захоплююсь. Він приклад для наслідування, як спортсмен. Просто мегачувак. Ломаченко зробив те, що багато хто у світі не зміг зробити. Як ним можна не захоплюватись? Як людина він, певно, непоганий, але специфічний. Але його позицію неоднозначну я засуджую максимально, – сказав Лозан в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, Василь Ломаченко публічно не засудив Російську Федерацію за вторгнення в Україну. 5 червня Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри.

