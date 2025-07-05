Вімблдон-2025, трава, 1/16 фіналу

Клара Таусон (Данія, WTA № 23) – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA № 11) – 7:6 (8:6), 6:3

Ястремська останньою з українок вилетіла з Вімблдону, програвши 62-й ракетці тривалий матч

Рибакіна у 2022 році взяла титул на Вімблдоні. Отже, перед стартом цьогорічного турніру вона вважалася однією з претенденток на перемогу. Втім, їй підтвердили свій статус не вдалося – вона завершила виступи вже після третього раунду.

Клара Таусон, маючи 23-й номер посіву, здобула у зустрічі з Рибакіною якісну перемогу у двох сетах. Перший сет представниця Данії виграла на тай-брейку. Єлена на дограванні вела у рахунку (5:3), але ключові розіграші провела не достатньо агресивно та перевагу розгубила.

У другій партії Таусон одразу забрала свій гейм, зробила брейк і ще раз перемогла на своїх м’ячах – 3:0. Після такого Клара холоднокровно довела сет та зустріч до перемоги.

В 1/8 фіналу на Таусон чекає або Іга Свьонтек, або Даніель Коллінз.

Нагадаємо, що Вімблдон-2025 проходить під знаком безперервного падіння сіяних гравців. При чому як у жінок, так і у чоловіків.

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