У суботу, 12 липня, відбувся вирішальний матч серед чоловічих пар на турнірі в Британії. Звіт про дуель читайте на "Футбол 24+".

Вімблдон. Чоловіки, парний розряд, фінал

Рінкі Хіджіката (Австралія) / Давід Пел (Нідерланди) – Джуліан Кеш / Ллойд Гласспул (обидва – Велика Британія) – 0:2 (2:6, 6:7)

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У фінальному протистоянні Вімблдона австралійсько-нідерландський дует Рінкі Хіджіката та Давіда Пела зійшовся з британською парою Джуліана Кеша та Ллойда Гласспула. Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася на користь господарів турніру.

Перший сет британці закрили майже без боротьби, а в другому доклали максимум зусиль, аби закрити гру на тай-брейку. За поєдинок Кеш і Гласспул 2 рази подали навиліт, зробили 1 подвійну помилку та 3 брейки. Їхні суперники виконали 3 ейси, 6 разів помилилися на подачі та зробили 1 брейки.

Варто зазначити, що британці вперше виграли турнір Великого шолома. Цей титул став для них вже третім цього року – раніше вони перемогли на змаганнях АТР 500 у Квінз Клаб та АТР 250 Істборні. Також вони доходили до фіналу АТР 250 в Гертогенбосі.

Цікаво, що Кеш і Гласспул стали першою британською парою з 1936 року, яка виграла парний Вімблдон.

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