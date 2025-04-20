Британський пілот індійського та шведського походження Арвід Ліндблад вписав своє ім'я в історію автоспорту.

У суботу, 19 квітня, в Джидді відбулася спринтерська гонка серії Формули 2. Пілот команди Campos Racing Арвід Ліндблад, вихованець системи Ред Булл, стартував шостим і зумів прийти до фінішу другим, повідомляє офіційний сайт Формули 1.

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Ріхард Версхор, який став переможцем, за трохи був покараний стюартами й отримав 5-секундний штраф. Як наслідок, це відкинуло його на четверте місце і дозволило Ліндбладу тріумфувати.

Таким чином Арвід став наймолодшим переможцем гонки в історії Формули-2 – та той момент йому виповнилось 17 років та 243 днів.

Варто зазначити, що сьогодні, 20 квітня, відбувся другий етап перегонів, в якому Ліндблад фінішував п'ятим.

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