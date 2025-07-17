Жіноча команда Cofidis пережила неприємні моменти напередодні старту бельгійської багатоденки Baloise Ladies Tour, яка розпочалася у середу, 16 липня. За даними DH Sports, у команди було викрадено декілька велосипедів.

На Тур де Франс-2025 поліція за кілька днів розкрила грандіозне пограбування – відомо, що допомогло

Вантажівку команди, припарковану біля готелю в Брюгге, де ночувала команда, було пограбовано. В інтересах слідства, яке проводить поліція, не повідомляється ані точна кількість викрадених велосипедів, ані їхні моделі тощо.

Як відомо, на Тур де Франс два тижні тому була пограбована чоловіча команда Cofidis. Поліція розкрила злочин за кілька днів і повернула 11 велосипедів марки Look, які були викрадені.

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