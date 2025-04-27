Учора стало відомо, що Євгена Хитрова затримали в Кривому Розі за підозрою у причетності до крадіжок на сільгосппідприємствах.

Відомого українського боксера затримали в Кривому Розі – він брав участь в Олімпіаді 2012 року

За інформацією порталу СВОЇ, Хитров наразі перебуває в ізоляторі. "Його та спільника Олександра Курила (праворуч на другому фото) затримали вранці при в'їзді у місто. Все дуже серйозно. Правоохоронці провели з десяток обшуків, документували тривалий час діяльність злочинної групи. Хитрову загрожує від 5 до 8 років в'язниці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Хитров був чемпіоном світу у 2011 році у середній вазі. Також він бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Євген у 2012 році брав участь в Олімпіаді в Лондоні, де поступився у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.

Додамо, що Хитров також є заслуженим майстром спорту України та працює на посаді президента федерації боксу у Кривому Розі. Свій останній професійний бій він провів у 2019 році.

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