Відомого українського екс-волейболіста визволили з російського полону
Колишній волейболіст Микита Каліберда повернувся додому після трьох років у полоні.
Екс-гравець волейбольного клубу Буревісник-ШВСМ з Чернігова Микита Каліберда був визволений з російського полону. Про це повідомив сайт Volleyball.ua.
Колишній волейболіст перебував у лавах ЗСУ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Каліберда потрапив у полон після героїчної оборони Маріуполя. У російських катівнях українець пробув понад 3 роки.
Під час обміну Микиту зустрічали його колишні партнери по команді – Богдан Татаренко, Денис Копич та Максим Николайчук.
