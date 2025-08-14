Колишній волейболіст Микита Каліберда повернувся додому після трьох років у полоні.

Микита Каліберда (по центру) з побратимами / фото: Volleyball.ua

Екс-гравець волейбольного клубу Буревісник-ШВСМ з Чернігова Микита Каліберда був визволений з російського полону. Про це повідомив сайт Volleyball.ua.

Колишній волейболіст перебував у лавах ЗСУ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Каліберда потрапив у полон після героїчної оборони Маріуполя. У російських катівнях українець пробув понад 3 роки.

Під час обміну Микиту зустрічали його колишні партнери по команді – Богдан Татаренко, Денис Копич та Максим Николайчук.

