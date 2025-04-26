Український боєць Євген Хитров був заарештований за підозрою в крадіжці.

Українського професійного боксера Євгена Хитрова (20-2, 17 КО) було затримано в Кривому Розі, повідомляє портал СВОЇ.

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Правоохоронці підозрюють, що Хитров може бути причетний до організованих крадіжок із сільгосппідприємств.

Хитров був чемпіоном світу у 2011 році у середній вазі. Також він бронзовий призер чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка Європи (2010), чемпіон та призер чемпіонатів України (2011, 2010, 2009). Євген у 2012 році брав участь в Олімпіаді в Лондоні, де поступився у 1/8 фіналу британцю Ентоні Огого.

Додамо, що Хитров також є заслуженим майстром спорту України та працює на посаді президента федерації боксу у Кривому Розі. Свій останній професійний бій він провів у 2019 році.

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