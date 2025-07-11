Британська рада з контролю над боксом (BBBofC) наклала штраф на Юбенка-молодшого через "неправомірне використання соцмереж", повідомляє ESPN.

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35-річний боксер має сплатити 10 000 фунтів за відео, на якому він використовує сауну для зменшення ваги перед поєдинком з Конором Бенном. Такий спосіб є заборонений BBBofC та може каратись анулюванням результату останнього бою. Проте Юбенка оштрафували лише за зловживання соцмережами.

Цікаво, що на зважуванні Кріс все одно не вклався у ліміт, перевищивши його на 0,050 фунтів. Тоді британець був змушений сплатити штраф у 500 000 доларів. Сам поєдинок завершився перемогою Кріса Юбенка за очками.

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