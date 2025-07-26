Відомо, скільки заробила Надія Кіченок за перемогу на турнірі в Чехії – мізерні гроші
Надія Кіченок та Макото Ніномія стали чемпіонками парного розряду турніру WTA 250.
Українка Надія Кіченок та представниця Японії Макото Ніномія у фіналі парного турнірну в Чехії виграли з неймовірним камбеком у чеського дуету Луція Гавличкова / Лора Самсон – 6:1, 4:6, 7:10. Фінальна зустріч тривала 1 годину 24 хвилини.
Надія Кіченок в парі з японкою зробили неймовірний камбек у фіналі турніру в Чехії
Кіченок та Ніномія вважалися фаворитками вирішального матчу, бо мали другий номер посіву. Втім, свою теоретичну перевагу вони змогли довести з неймовірними труднощами, програвши перший сет.
Чемпіонський титул приніс українці та японці 13 200 доларів призових на двох. Фіналістки отримали чек на 6816 доларів. Для порівняння варто зауважити, що переможниця турніру в одиночному розряді отримала за перемогу 36 300 доларів.
Загальний призовий фонд турніру WTA 250 у Празі становив 275 094 долари.
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