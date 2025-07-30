Відомо, що чекає на тіло дворазової чемпіонки Олімпіади Дальмаєр, яка загинула в горах Пакистану – на те була її воля
Лаура Дальмаєр загинула у 31 рік після каменепаду в Каракорумі.
Представники Дальмаєр повідомили, що пошуки тіла колишньої біатлоністки завершені. Пошукова операція не дала результату – ввечері 29 липня її закрили.
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"Тіло Дальмаєр не буде знайдено", – повідомляє видання Welt, посилаючись на повідомлення представників німецької екс-спортсменки.
У заяві говориться, що сама Лаура хотіла того, щоб все було саме так, якщо вона потрапить у таку ситуацію. Нібито є її письмова заява, про яку знають родичі Дальмаєр.
Лаура Дальмаєр, маючи два золота Олімпіади-2018 та сім перемог на чемпіонатах світу, у травні 2019 року несподівано завершила свою кар’єру у біатлоні.
У 2022 році Дальмаєр втратила коханого хлопця у горах – його життя забрала лавина в Патагонії.
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