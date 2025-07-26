Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський заявив, що Олександр Усик здобув вирішальну перевагу над британцем ще до реваншу.

– Леоніде Миколайовичу, які у вас враження після бою Усика з Дюбуа?

– Радість на душі, що Саша переміг і вкотре довів свою високу майстерність у боксі. Я радий за нього, за всю Україну. Вітаю всіх. Дюбуа отримав по заслугах за всі ті слова, які дозволяв собі на адресу нашої держави. Усик довів усьому світу, наскільки ми сильна нація і що за слова про Україну треба відповідати.

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– Дюбуа став сильнішим, ніж був у першому бою, але нічого не зміг показати проти Усика. Він "перегорів" чи що?

– Так, він додав, але Саша просто на голову вищий класом. Він контролював усі дії британця, нав’язав йому свою манеру бою, і складалося враження, що Усик міг би нокаутувати суперника тоді, коли забажав. У першому раунді Дюбуа ще мав швидкість, але вже після другого "просів". І знову – удар нижче пояса. Саша показав клас, був вмотивованим. Він завжди налаштований на перемогу, завжди готовий, дисциплінований і в тренуваннях, і в рингу, нав’язує супернику свою гру. Усик – боксер-універсал, він усе в рингу вміє. Я думав, що після шостого раунду почнеться розгром, але все сталося раніше.

– У мене склалося враження, що Дюбуа перед боєм хотів здатися Майком Тайсоном. Він був заряджений, агресивний, але після дуелі поглядів стало зрозуміло, що Усик виграє. Олександр, ніби, психологічно "з’їв" британця.

– Саме так. Саша нав’язав йому свою гру, і Дюбуа на це повівся. Почав вистрибувати перед Усиком, підняв темп – і одразу ж "здувся". Це ще раз підтверджує рівень підготовки Сашка. Без великого обсягу роботи такого не досягнеш. Він молодець.

– Багато експертів, тренерів і боксерів вважали, що Дюбуа не буде боксувати з Усиком, а намагатиметься перемогти нокаутом, б’ючи по корпусу. Але Даніель усіх здивував тактикою.

– Річ у тім, що це неможливо. Як можна бити, якщо Саша постійно працює передньою рукою, постійно рухається, "розстрілює" суперника й не стоїть на місці? Уже в четвертому раунді Усик почав з ним "гратися", – розповів Лоївський у коментарі Sport-Express.

Усик 19 липня у Лондоні виграв у Дюбуа нокаутом у п'ятому раунді реваншу та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

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