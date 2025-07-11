– Чи варто Усику третій раз битися з Ф’юрі?

– Ми ж розуміємо, що мова йде про великі гроші. Якщо шейхи заплатять, то він його проведе. Але мені, як глядачу, вже не цікавий третій поєдинок після перших двох. Так, у Тайсона десь були моменти, але він обидві сутички заслужено програв.

Український екс-чемпіон світу дав свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа: "Він подорослішав"

– Нещодавно з’явилася новина, що Усик планує на 2026 рік бій з Джейком Полом за правилами ММА. На кого поставити у цій бійці?

– Звісно, на Усика. Я не бачив, як Джейк Пол бореться чи б’є ногами, але я бачив рівень боксу його та Олександра. Небо і земля просто, – заявив український боксер В’ячеслав Сенченко в інтерв'ю Sport-express.

Усик опублікував попередження для Дюбуа – українець уже бив британців (ВІДЕО)