Всесвітня боксерська рада (WBC) розглянула протест команди Сергія Богачука (26-2, 24 КО) та задовольнила його. Отже, українець знову перебуває на вершині рейтингу організації.

Команда топового українського боксера пішла протестом проти WBC: "Це не логічно"

До цього лідером реєстру першої середньої ваги WBC був американець Джарон Енніс, який, маючи статус чемпіона світу, піднявся в цей дивізіон. Том Леффлер, промоутер Богачука, наполіг на тому, що такий розподіл не є законним і попросив повернути українця на першу позицію.

"WBC дотримується своїх правил і застосовних правових вимог. Повідомляємо, що Апеляційний комітет і рейтинговий комітет WBC розглянули апеляцію та задовольнили клопотання, яке полягає у відновленні пана Богачука на першому місці (в рейтингу)", – йдеться у спеціальному зверненні WBC.

Сергій Богачук (26-2, 24 КО), нагадаємо, 13 вересня у Лас-Вегасі (США) в андеркарді поєдинку Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд зустрінеться з 36-річним американцем Брендоном Адамсом (25-4, 16 КО).

Богачук офіційно отримав бій в андеркарді поєдинку Канело – Кроуфорд