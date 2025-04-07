Суперником Богачука стане американець Майкл Фокс (24-4, 5 КО), повідомляє Boxing Scene. Поєдинок відбудеться 17 травня у Лос-Анджелесі.

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"Ми хочемо, щоб Сергій був активним, і продовжимо націлюватись на великі бої після цього. Він той хлопець, що хоче битися з усіма. Ми хочемо якнайшвидше привести його до титульного бою", – цитує промоутера українця Тома Леффлера The Ring.

Востаннє Богачук боксував 21 грудня у андеркарді реваншу Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. 29-річний українець переміг англійця Ішмаеля Девіса технічним нокаутом після шести раундів, ставши обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC, яким володіє Себастьян Фундора. Проте, наступний бій Богачука не буде титульним.

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