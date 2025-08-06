"Капітан нашої команди Олександр Прозапас поповнив ряди Сил безпеки та оборони України й нині проходить військовий вишкіл.

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Олександр залишається у Старому Луцьку та за можливості буде долучатися до діяльності клубу.

Дякуємо, друже, за круті виступи упродовж років, емоції та перемоги, які ми пережили та здобули разом. Впевнені, ще неодноразово побачимо твої фірмові "трійки" у кошиках наших суперників. А зараз бажаємо тобі всього найкращого!" – заявили в прес-службі Старого Луцька.

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