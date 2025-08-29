"Це шок, що Дюбуа кинув Дона Чарльза. Його двічі переміг найкращий боєць свого покоління в особі Усика, двічі. Ну, і, якщо говорити чесно, то він двічі здався.

Дюбуа ухвалив несподіване рішення щодо своєї команди після нокауту від Усика – є амбітна мета

Але Дюбуа все одно перемагав хороших хлопців, щоб домогтися цього. Він здобув гідну перемогу над Міллером, переміг Хрговіча, а потім просто розгромив Ентоні Джошуа. Так що він повністю заслужив свій титул чемпіона світу і поєдинок за титул чемпіона світу. Програти Усику зовсім не соромно. Він двічі виграв у Ф'юрі, двічі переміг Джошуа. Цей хлопець – великий боєць покоління", – розповів Нельсон в інтерв'ю Boxing Social.

19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі Дюбуа програв нокаутом у п’ятому раунді Олександру Усику, який, перемігши, вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкому дивізіоні.

Дюбуа пояснив, чому звільнив тренера після другої поразки від Усика – його може замінити наставник Джошуа