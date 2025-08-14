"Теренс – талановитий боксер, але вагові категорії існують не просто так. Якби він провів декілька боїв у цій вазі, щоб підготуватися до Канело... Думаю, що сила та габарити Альвареса позначаться на Кроуфорді в середині бою. Теренс битиметься з великим суперником.

Експерт заявив, що Усик звільнить один чемпіонський пояс – відомо, що буде далі

Як тільки Канело почне влучати по Кроуфорду, він його знесе. Я не можу повірити в те, що Теренс зможе завдати серйозної шкоди Саулю. Мадрімов показав нам, що Кроуфорд не може нокаутувати одним ударом", – наводить слова Санчеса Boxing News24.

Нагадаємо, бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі (до 76,2 кг), яким володіє Канело.

До слова, у своєму останньому поєдинку Кроуфорд переміг за очками Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу WBA у першій середній вазі (до 69,9 кг).

Українець Лозан із розсіченням героїчно переміг у бою на Гран-прі WBC – боксер присвятив перемогу ЗСУ