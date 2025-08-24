"Дайте нам час – у найближчі 2-3 роки Теремоана боксуватиме з Ітаумою. Він вірить у те, що зможе побити Мозеса. До того ж він хлопець із нашої команди.

Не можу сказати, що це пріоритет, нас цікавить титул, але Теремоана готовий із ними битись. Дайте нам 18 місяців і ви отримаєте один з найбільших боїв у дивізіоні", – сказав Хірн в інтерв'ю Australian Boxing Central.

Додамо, що Теремоана у своєму останньому поєдинку нокаутував непереможного Аліма Вітфілда (9-1, 6 КО). Мозес Ітаума нещодавно здобув дострокову перемогу над екс-претендентом на титул чемпіона світу Ділліаном Вайтом.

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що хоче побачити бій Мозеса Ітауми з Олександром Усиком. Однак сам Мозес заявив, що наразі не заслуговує на такий поєдинок.

