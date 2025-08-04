Мексиканський тренер Абель Санчес впевнений, що абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Усик не має залишатися у боксі достатньо довго, бо цим може нашкодити своїй спадщині.

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"Чесно кажучи, якби він завтра пішов на пенсію, то залишив би чудову спадщину, і ніхто ніколи не ставитиме під сумнів те, що він зробив.

Скептики і хейтери завжди казатимуть, що дивізіон був слабким, тому він переміг усіх цих хлопців. Типу Дюбуа був нікчемою, а Ф’юрі завжди був товстим, а Джошуа був обмеженим. Завжди є такі хлопці. Але я думаю, що він не тільки великий боєць у надважкій вазі, але й абсолютний чемпіон у важкій вазі. Там він теж очистив дивізіон.

Він переміг одного з моїх хлопців у важкій вазі. Я знаю, що він великий боєць. Я думаю, що він заслуговує на всю похвалу, яку отримує, і, сподіваюся, він не залишатиметься достатньо довго, щоб заплямувати ту спадщину, яку він створив", – розповів Санчес Fight Club TV.

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