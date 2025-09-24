Мохамед Катір не зміг довести, що він невинний.

Спортивний арбітражний суд (CAS) не задовjльнив апеляцію іспанського бігуна Мохамеда Катіра, тому спортсмен отримав чотирирічну дискваліфікацію за допінг, повідомляє підрозділ з питань чесності легкої атлетики (AIU).

Катір є бронзовим призером чемпіонату світу 2022 року на 1500 метрів та срібним призером Євро-2022 на 500 метрів.

У лютому минулого року Катіра отримав дискваліфікацію на два роки за порушення звітності щодо допінг-тестів протягом останніх 12 місяців. Він порушив правила у лютому, квітні та жовтні 2022 року. Згодом після цього стало відомо, що іспанець сфальсифікував документи, створюючи враження, що мандрував, коли був час робити тести. Тому у грудні 2024 року дискваліфікація Катіра була збільшена до чотирьох років.

Мохамед Катір звернувся до CAS. Туди ж зустрічну апеляцію подала Всесвітня федерація легкої атлетики (World Athletics). Вона вимагала збільшення дискваліфікації іспанця до п'яти років.

У підсумку Катір буде дискваліфікований на 4 роки, починаючи з 7 лютого 2024 року.

