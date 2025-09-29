Марта Костюк зіграє проти Джессіки Пегули в 1/8 фіналу пекінського "тисячника".

Українська тенісистка Марта Костюк на турнірі WTA 1000 у Пекіні (Китай), маючи 23-й номер посіву, здобула вже дві перемоги та вийшла в 1/8 фіналу. Там на неї чекає зустріч із американкою Джессікою Пегулою.

Вихід у четверте коло змагань приніс Костюк гарантовані 103 225 доларів. Ймовірний вихід у чвертьфінал турніру принесе українській тенісистці призові у розмірі 189 075 доларів.

Як повідомили організатори турніру, призовий фонд змагань у Пекіні цього року збільшений на 2,20%.

