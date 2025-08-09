Відомий боксер помер після бою за титул чемпіона WBC
Японський боксер у легкій вазі Шігетоші Котарі помер 8 серпня у лікарні.
Шігетоші Котарі (8-2-2, 5 KO) 2 серпня зазнав важкої травми в бою проти Ямато Хата (17-2-1, 16 КО). Поєдинок закінчився в нічию, але після цього Котарі потрапив до лікарні й помер 8 серпня. Про це повідомляє World Boxing News.
Причиною смерті 28-річного боксера стала черепно-мозкова травма. Він втратив свідомість одразу після бою за титул чемпіона WBC проти Хата.
У Котарі була виявлена гематома мозку і лікарі намагалися врятувати його життя, провівши термінову операцію. Але, на жаль, стан японського боксера погіршився і боєць помер.
