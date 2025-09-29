Відомий американський тренер з боксу Санні Едвардс спрогнозував розвиток подій у поєдинку чинного абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика та легендарного важковаговика Майка Тайсона.

"Я дуже високої думки про Усика. Вважаю його антагоністом, але я також думаю, що в ньому є деяка упередженість щодо недавніх суперників. Я думаю, що Усик – один із тих бійців, яким легше з великими суперниками, ніж із дрібними. Чісора дійсно дав йому дуже важкий бій, адже він працює у високому темпі. Упевнений, що дрібніші та спритніші бійці з хорошою витривалістю завдають Усику більше проблем, ніж великі.

У Майка Тайсона не видатна витривалість, але я бачив, як він провів 12 потужних раундів. Думаю, Тайсон абсолютно не підходить Усику. Незважаючи на всю свою міць, Усик парирує удари, піднімаючи руки вгору й атакуючи суперника. У нього хороший джеб, але не надто потужний. Його ліва (рука) не має значення для такого бійця, як Тайсон. Я не буду проявляти неповагу до Усика і казати, що всі перераховані вами бійці можуть його перемогти. Він особливий. Але найкращий варіант Майка Тайсона – це 50/50 з Усиком, і я б, найімовірніше, обрав Тайсона.

Тайсон насправді швидший за Усика. І він атакуватиме корпус вбивчими хуками, а Усика можна вразити аперкотами. Усик мав би шанс у другій половині бою, але він отримав би серйозні пошкодження в першій половині. Якщо Чісора міг витримати всю дистанцію з ним, то і топовий Майк Тайсон зможе. Усик, безумовно, особливий, але стилістичне співвідношення на боці Тайсона. Дуже складно перемогти Тайсона без домінуючого джеба або здатності зв'язати його. Усик нечасто клінчує, і в нього немає домінуючого джеба. Він також не захищає свій корпус так добре, як це потрібно проти Тайсона. Я знаю, що людям це не сподобається, але це (був би) дуже і дуже важкий бій для Усика", – цитує Едвардса Boxing Scene.

