Яннік Сіннер та Іга Свьонтек стали чемпіонами трав’яного мейджора в одиночному розряді серед чоловіків та жінок відповідно.

Італієць Сіннер, який є лідером світового рейтингу, вперше у своїй кар’єрі переміг на Вімблдоні, вигравши фінал у чинного дворазового чемпіона турніру Карлоса Алькараса. Всі чотири сети зустрічі завершилися з рахунком 6:4. Спочатку одну партію виграв іспанець, а далі тричі переміг італієць.

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Алькарас, програвши фінал, перервав свою переможну серію на Вімблдоні з 20 матчів та історичну рекордну з 24-х зустрічей у всіх турнірах.

Іга Свьонтек в фінальній зустрічі турніру розбила двічі по 6:0 американку Аманді Анісімову, яка зіграла свій перший фінал на мейджорі. Представниця Польщі взяла шостий трофей на турнірі Grand Slam, але вперше перемогла на Вімблдоні.

У чоловіків чемпіонами у парі стали британці Джуліан Кеш та Ллойд Гласспул. Вони у фіналі переграли австралійсько-нідерландський дует Рінкі Хіджіката та Давіда Пела – 6:2, 7:6 (7:3). Кеш і Гласспул стали першою британською парою з 1936 року, яка виграла парний Вімблдон.

У жінок трофей у парі забрали Вероніка Кудерметова та Елізе Мертенс з Бельгії, які виграли вирішальну зустріч у дуету Олена Остапенко (Латвія) / Сувей Ше (Тайвань) – 3:6, 6:2, 6:4. Мертенс вп’яте у кар’єрі стала переможницею турніру серії Grand Slam у парному розряді.

Вімблдонський трофей серед змішаних пар вибороли Катерина Синякова (Чехія) та Сем Вербік (Нідерланди). Вони у фіналі переграли пару Джо Солсбері (Велика Британія) / Луїза Стефані (Бразилія) у двох сетах на тай-брейках – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Вербік виграв перший трофей на мейджорі, а Синякова перемогла на турнірі серії Grand Slam у 11-те та вперше – у міксті.

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