Віце-президент американської промоутерської компанії Top Rank Карл Моретті заявив, що у чемпіона світу в легкій вазі за версіями IBO та IBF Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) є три потенційних суперники.

"Ми не чули особливо багато інформації з табору Ломаченка. Чесно кажучи, я не знаю, що він збирається робити далі. У нього є право вирішувати. Він узяв час на роздуми та вирішує, що робитиме далі.

Ломаченко роздратував власного промоутера: "Вже квітень, а я нічого від нього не чув"

Звичайно, якщо він хоче битися, то доступні бої з Кейшоном Девісом (в лютому 2025-го переміг українця Дениса Берінчика, – прим.) або Реймондом Муратальєю.

Якщо ж він хоче битися з Джервонтою Девісом (30 перемог і 1 нічия в 31-му поєдинку, – прим.)... Чому ні? Але я все ще вважаю, що це особисте рішення, над яким він розмірковує, і ми дізнаємося, коли дізнаються всі інші", – цитує Моретті vRINGe.

Нагадаємо, Василь Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024 року, коли технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа. Після цього через проблеми зі спиною боксер взяв паузу в кар’єрі.

Його повернення у 2025 році залежить від результатів медичного обстеження, яке має визначити, чи зможе українець продовжити виступи на професійному рівні. Раніше відомий боксерський інсайдер Майк Коппінджер повідомив, що Ломаченко може завершити кар’єру.

Бій Усика під загрозою – IBF наказала Дюбуа провести поєдинок з жертвою Кличка