Збірні Польщі та Туреччини провели поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, 1/4 фіналу

Польща – Туреччина – 3:0 (25:15, 25:22, 25:19)

Визначено першого півфіналіста ЧС-2025 з волейболу – кривдники України відправлені додому (ВІДЕО)

Команда Польщі, чинний фіналіст чемпіонату світу, не мала права на невдачу у поєдинку зі збірною Туреччини, яка своєю появою у чвертьфіналі вже здивувала багатьох. Гра підтвердила високий рівень польських волейболістів на тлі турецької команди – різниця виявилася відчутною.

Лише у другому сеті на майданчику було щось схоже на боротьбу. Але виключно у завершальній частині партії – поляки майже весь час мали перевагу у комфортні 4-5 пунктів, а під завісу тиск трошки зменшили. Однак несподіванки все ж не сталося – гравці збірної Польщі виграли другий сет, а потім без нервів забрали і третю партію.

Суперником польської команди у півфіналі буде збірна Італії. Їхня зустріч стане повторенням фіналу ЧС-2022, в якому італійці, нагадаємо, перемогли у чотирьох сетах та вибороли золоті нагороди.

Збірна України з волейболу дізналася свою нову позицію у світовому рейтингу після вильоту з ЧС