Німецька лижниця та біатлоністка Деніз Геррманн-Вік у Instagram повідомила про те, що вдруге стала мамою – народила сина, якого вона разом із чоловіком Томасом Віком назвала Арвідом.

"Дві крихітні ніжки прийшли у наш світ – готові залишити великі сліди. 28.08.25 наш маленький Арвід побачив світ – здоровий, сильний, сповнений життя.

Він змушує наші очі сяяти, наші серця битися швидше. Його старша сестра сяє, радіє, любить – з першої ж секунди.

Ми сповнені дивом, вдячностю та відчуттям. Ось як відчувається, коли життя здається повним. Ось так відчувається, коли любов росте.

Ласкаво просимо, маленький Арвіде. З тобою все нове – і все, як треба", – написала 37-річна екс-спортсменка.

Деніз Геррманн-Вік є олімпійською медалісткою з лижних перегонів та біатлону, а також олімпійською чемпіонкою з біатлону. Вона виграла золото Пекіна-2022 в індивідуальних перегонах на 15 км серед біатлоністок, а також брала бронзу на тій самій Олімпіаді в естафеті 4х6 км. У Сочі-2014 німкеня була бронзовою призеркою у лижній естафеті 4х5 км.

